Автомобиль в Украине...

Высокие налоги и сборы вкупе с подорожавшими деталями являются главной причиной раздражения украинских водителей. Ну а самую большой урон бюджету украинского автомобилиста наносит бензин, сообщает Немецкая волна.

"Европейские налоги и цены при африканских доходах", - так оценивают нынешнюю ситуацию в Украине большинство автомобилистов. Коренной киевлянин и автомобилист с 30-летним стажем Павел в интервью Deutsche Welle сказал, что главное недовольство водителей вызывает введение абсолютно нереальных для большинства водителей поборов.

"Раз в два года нужно проходить техосмотр. А его никак не пройдешь, если не уплатишь налог на автомобиль", - сетует Павел. Ранее для его автомобиля этот налог не превышал, в пересчете, 40 евро, а теперь для машин с двигателем большего объема он увеличен в 7-8 раз. "И если это автомобиль "Волга", или УАЗ, на котором уже 30 лет ездит, например, пенсионер, то сама его машина не стоит той суммы, которую нужно заплатить в виде налога", - резюмирует он.

Сам Павел ездит на новом Opel Veсtra, который он собирается продать после нескольких лет эксплуатации. Говорит, что так поступал всегда. Ведь новая машина такого среднего класса хоть и стоит около 30 тысяч долларов, зато не требует практически никакого ремонта и не доставляет хлопот. Спустя 3-4 года, после пробега 100-120 тысяч километров, такой автомобиль можно продать за 18-23 тысячи долларов.

Правда, все сэкономленные при покупке деньги новому владельцу придется впоследствии выплачивать на обслуживание, ремонты и замены отработавших ресурс агрегатов. А если ездить не по киевским улицам, а по провинциальному бездорожью, то содержание такой машины и вовсе становится убыточным.

Пока автомобиль еще сравнительно новый, его содержание обходится Павлу, в пересчете, суммой до 2 тысяч евро в год. Львиная доля этих денег сжигается в виде 200 литров бензина ежемесячно, которые стоят от 120 до 130 евро. Расходы на парковку, текущую замену шин и страхование "съедают" оставшуюся часть. Запчасти вместе с ростом курса доллара и евро в Украине подорожали в последние месяцы на 30-40 процентов.

И все это притом, что подавляющее большинство украинцев получает все ту же, если не сократившуюся, зарплату в гривнах. А многие и вовсе потеряли работу или вынуждены сворачивать свой маленький бизнес из-за кризиса.

В конце 2008 года в несколько раз возросли штрафы за нарушение правил движения и, соответственно, активность ГАИ. Пожалуй, только это вызывает тихое одобрение большинства водителей: ездить стало заметно безопаснее.

Правда киевские таксисты все-таки жалуются, что в их городе, где удельный вес миллионеров на душу водительского населения наиболее высок по всей стране, рулевые роскошных джипов и лимузинов по-прежнему не озабочены никакими правилами и доставляют немало хлопот.