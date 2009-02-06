Президент дал ряд поручений по ОАО «Квазар»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал ряд поручений в связи с попыткой силового захвата ОАО «Квазар». Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, отметив, что внимание на ситуацию на этом предприятии Президент обратил во время совещания по вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты прав собственности, которое состоялось 3 февраля.

По информации пресс-службы Президента, в сентябре 2008 года корпорация КМ SECURЕ CORP обратилась в государственные органы по поводу попытки захвата ОАО «Квазар», в частности путем изменения владельцев и юридического адреса этого предприятия. Одним из главных оснований для проведения операций по лишению прав собственности акционера на принадлежащий ему пакет акций было решение Хозяйственного суда г. Киева, результатом чего был ряд постановлений об открытии исполнительного производства и требований государственного исполнителя отдела Государственной исполнительной службы Святошинского районного управления юстиции в г. Киеве.

29 декабря 2008 года третье лицо обратилось в Подольскую райгосадминистрацию г. Киева с заявлением о потере свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОАО «Квазар». На основании поданных документов было выдано новое свидетельство о регистрации и внесены изменения в Единый государственный реестр относительно изменения юридического адреса ОАО и его руководителя. На основании этих документов осуществлялась перерегистрация во всех государственных органах и банках, в которых открыты счета предприятия. При этом настоящее свидетельство о регистрации находилось у руководства компании.

15 января 2009 года была осуществлена попытка силового захвата ОАО «Квазар».

Законные владельцы ОАО «Квазар» несколько раз обращались в Подольскую райгосадминистрацию с письмами, в которых предупреждали о возможных попытках мошенничества. Однако эти обращения были оставлены без реагирования.

Как сообщила И.ВАННИКОВА, с учетом изложенного глава государства принял решение:

образовать комиссию под председательством заместителя главы Секретариата Президента Украины Романа БЕССМЕРТНОГО для проведения служебного расследования невыполнения председателем Подольской районной государственной администрации г. Киева Е.РОМАНЕНКО служебных обязанностей, отстранив Е.РОМАНЕНКО на время расследования от выполнения полномочий;

обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой обеспечить расследование уголовного дела по факту неправомерного отчуждения акций ОАО «Квазар» и проверку законности действий государственного регистратора, других должностных лиц Подольской районной государственной администрации г. Киева;

обратиться в Министерство юстиции Украины по поводу осуществления мер в пределах компетенции для обеспечения выполнения постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 25 ноября 2008 года о возвращении Корпорации КМ SECURЕ CORP права собственности на пакет акций ОАО «Квазар» и проведении служебного расследования относительно законности действий государственного исполнителя;

обратиться в Высший совет юстиции и Совет судей Украины с просьбой осуществить проверку соблюдения законодательства судьей Хозяйственного суда г. Киева;

обратиться в Подольскую РГА г. Киева с просьбой отстранить до завершения расследования от выполнения служебных обязанностей задействованных в деле служебных лиц.