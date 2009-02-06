EUROFER прогнозирует значительное падение спроса на сталь

Европейская ассоциация производителей стали EUROFER прогнозирует значительное снижение спроса в 2009 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в обнародованном ассоциацией отчете.

“Из-за усиления следствий глобального кредитного кризиса, который перекинулся с финансового сектора на другие секторы экономики, экономика ЕС получила толчек к серьезной рецессии в начале 2009 года”, - отмечается в отчете.

По прогнозам ассоциации, рецессия, которая началась в конце 2008 года, приведет к падению потребления стали базовыми отраслями экономики ЕС в первой половине 2009 года на 10% сравнительно с первой половиной 2008 года с незначительным улучшением во второй половине рок. Вместе с тем, в целом, по итогам 2009 года, потребление стали промышленностью ЕС сократится на 7-8%, сравнительно с 2008 годом.

В отчете отмечается, что в результате в этом году металлургическая промышленность испытает существенное сокращение производства, которое может выразиться в падении на 29% в первом квартале, сравнительно с первым кварталом в прошлом года, на 23% - во втором квартале. При этом, невзирая на ожидаемое падение импорта металлопродукции на 11%, импортное давление, по данным отчета, останется высоким.

В целом в 2009 году Ассоциация ожидает падения производства стали на 15%.

Как сообщалось, в ЕС ежегодный объем производства стали составляет порядка 200 млн. тонн в год.