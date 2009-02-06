Эксперт: владельцы меткомбинатов должны были создать стабфонды

Собственники металлургических предприятий Украины в свое время, когда получали прибыли и сверхприбыли от реализации продукции, должны были создать стабилизационные фонды, считает руководитель Донецкого филиала Национального института стратегических исследований, доктор экономических наук, профессор Юрий МАКОГОН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Донецке на заседании «круглого стола» на тему: «Антикризисные мероприятия от региональной власти. Перспективы и социальные последствия на 2009 год».

Говоря в целом о ситуации в металлургической отрасли и на рынке металлоизделий, Ю.МАКОГОН отметил: «Да, упали мировые цены на металлопродукцию. Но всегда возникает вопрос – а где же сверхприбыли, которые были? Почему не были созданы стабилизационные фонды в тот момент, когда была конъюнктура, извините за выражение, когда она перла с высокими процентами доходов и когда цены были выгодные, когда продукцию брали? Мы должны были учесть этот момент».

По словам Ю.МАКОГОНА, зарубежные предприятия, частично закрывшись в связи с сокращением производства, начали вкладывать деньги в реконструкцию. "А у нас сегодня проедьте мимо металлургических заводов – стоят погашенные домны, погашенные мартены… и никто не вкладывает деньги в инновации», – сказал он.

На вопрос корреспондента УНИАН о том, кто должен был создавать стабилизационные фонды в металлургической отрасли, Ю.МАКОГОН ответил: «Стабилизационные фонды должны были создавать хозяева, акционерные общества, собственники предприятий, ведь нет ни одного металлургического завода, собственником которого является государство, – и добавил: – Другое дело, что собственник у предприятия, конечно, не один – они разгребли прибыль и разбежались».