"Полтавагазвыдобування" хочет до конца года ввести в эксплуатацию 26 новых скважин

Компания "Полтавагазвыдобування", входящая в крупнейшую газодобывающую компанию Украины "Укргазвыдобування", планирует до конца 2017 года вести в эксплуатацию 26 новых скважин, сообщила пресс-служба "Укргазвыдобування".

Согласно сообщению, ожидаемый суммарный дебит этих скважин составит около двух миллионов кубометров газа.

Читайте такжеУкраина к 2020 году должна обеспечивать себя газом и прекратить его импорт - Гройсман

Сообщается, что в первом квартале 2017 году "Полтавагазвыдобування" освоила семь скважин, а еще шесть вывела из бездействующего фонда. "Кроме этого, благодаря колтюбингу удалось дополнительно добыть 1,2 миллиона кубометров газа из 23 скважин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором квартале этого года компания планирует провести операции по колтюбингу еще на 25 скважинах.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "Полтавагазвыдобування" ведет разработку месторождений углеводородов в восточной и центральной части Украины (Полтавская, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области).

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Колтюбинговое оборудование – это система гибких труб, которые используются для добычи нефти или природного газа. В отличие от традиционных сборных бурильных труб, такие трубы, благодаря своей гибкости, способны предоставить доступ даже в боковые и горизонтальные стволы, кроме того не требуется производить операции по сборке или разборке бурильной колонны. Эта технология позволяет нарастить добычу углеводородов на уже разработанных скважинах.