"Полтавагазвыдобування" хочет до конца года ввести в эксплуатацию 26 новых скважин

16:39, 19 апреля 2017
Промышленность
289

Ожидаемая суммарная добыча этих скважин составит около двух миллионов кубометров газа.

REUTERS

Компания "Полтавагазвыдобування", входящая в крупнейшую газодобывающую компанию Украины "Укргазвыдобування", планирует до конца 2017 года вести в эксплуатацию 26 новых скважин, сообщила пресс-служба "Укргазвыдобування".

Согласно сообщению, ожидаемый суммарный дебит этих скважин составит около двух миллионов кубометров газа.

Читайте такжеУкраина к 2020 году должна обеспечивать себя газом и прекратить его импорт - Гройсман

Сообщается, что в первом квартале 2017 году "Полтавагазвыдобування" освоила семь скважин, а еще шесть вывела из бездействующего фонда. "Кроме этого, благодаря колтюбингу удалось дополнительно добыть 1,2 миллиона кубометров газа из 23 скважин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором квартале этого года компания планирует провести операции по колтюбингу еще на 25 скважинах.

Как сообщал УНИАН, "Укргазвыдобування" в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. "Полтавагазвыдобування" ведет разработку месторождений углеводородов в восточной и центральной части Украины (Полтавская, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области).

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Колтюбинговое оборудование – это система гибких труб, которые используются для добычи нефти или природного газа. В отличие от традиционных сборных бурильных труб, такие трубы, благодаря своей гибкости, способны предоставить доступ даже в боковые и горизонтальные стволы, кроме того не требуется производить операции по сборке или разборке бурильной колонны. Эта технология позволяет нарастить добычу углеводородов на уже разработанных скважинах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #газ#добыча#Полтавагазвыдобування