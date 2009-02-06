Toyota утроила прогноз убытков

Крупнейший в мире автопроизводитель, японская корпорация Toyota, повысила втрое оценку убытков за 2008 год вследствие резкого снижения спроса на свою продукцию, сообщает Би-би-си.

Как сообщалось, в декабре 2008 года Toyota прогнозировала, что ее оперативные потери за год составят 150 млрд. йен (1,65 млрд. долларов США). Однако, теперь компания втрое повысила эту оценку - до 450 млрд. йен (почти 5 млрд. долларов). 2008-й станет первым годом за 70 лет существования корпорации, который она закончит с убытком.

В ходе нынешнего экономического кризиса Toyota пострадала от значительного снижения спроса на свою продукцию - хоть и не на столько сильно, как ее американские конкуренты. На размере потерь отразится и высокий курс йены, который обесценивает зарубежные поступления компании.

Объявляя последние неутешительные прогнозы, Toyota сообщила, что только в четвертом квартале 2008 года ее убытки составили 164,7 млрд. йен.

Toyota также снизила прогноз продаж по всем подразделениям компании за 2008/09 финансовый год с 7,54 до 7,32 миллионов автомобилей.

Компания объявила, что на 17 из 75 производственных линий в разных странах в январе-феврале переходит на работу в одну смену. В период с января по март 2009 года все заводы Toyota в Японии будут вынуждены на 14 дней приостановить производство.