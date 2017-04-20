Начало производства iPhone в Индии откладывается – СМИ

Старт производства смартфонов iPhone американской корпорации Apple в Индии откладывается до мая, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.

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Ранее сообщалось, что производство может начаться уже в апреле. При этом речь пока идет не о полномасштабном производстве, а о "пробной сборке". Производственные операции, как и планировалось, начнет тайваньская компания Wistron, занимающаяся сборкой продукции Apple, на своем предприятии в промышленном хабе на востоке Бангалора, штат Карнатака.

"Заявка (Apple) особенно не продвинулась вперед после прохождения ключевых министерств, а именно министерства промышленности, технологий и финансов", — заявил изданию источник в правительстве Карнатаки, передает РИА Новости.

В конце января делегация Apple провела встречи с правительственными чиновниками в Нью-Дели. Компания донесла до них свои запросы для налаживания производства, которые включают освобождение от уплаты компенсационной таможенной пошлины на сборочные компоненты. По мнению представителя правительства Карнатаки, центральные власти опасаются, что это требование не укладывается в рамки нового закона о едином налоге на товары и услуги, который вступит в силу, как ожидается, с 1 июля.

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Тем не менее, по словам собеседника издания, Apple продолжит работу над реализацией планов в отношении сборочного производства в Бангалоре, поскольку "Индия сегодня является тем рынком, который сегодня она (корпорация Apple) едва ли может позволить себе игнорировать".

Другой региональный чиновник заявил изданию, что власти Карнатаки рассчитывают, что в конечном итоге Apple наладит полноценное производство — не только сборку из готовых импортируемых компонентов, но и производство самих компонентов в Бангалоре.

Интерес Apple к индийскому рынке объясняется позитивной динамикой продаж в этой стране на фоне падения или замедления темпов роста на рынках других стран. Пока доля продукции Apple на индийском рынке мала. Августовское исследование компании Strategy Analytics показало, что доля операционной системы Apple iOS на второй квартал 2016 года составляла 2,4%. При этом ожидается, что индийский рынок смартфонов обгонит американский в 2017 году и станет вторым в мире после китайского.