В Украине замедлился спад промпроизводства

В Украине в марте второй месяц подряд зафиксирован спад промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с мартом 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, замедлился до 2,7% после 4,6% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в марте в годовом выражении ускорился до 2,9% после 1,7% в феврале к февралю.

По информации Госстата, по сравнению предыдущим месяцем, февралем 2017 года, промпроизводство в марте выросло на 8,9% без учета сезонной корректировки, но при этом снизилось на 1,6% с учетом корректировки.

С начала года, в январе-марте, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 0,7%.

В сообщении отмечается, что наибольшее падение промпроизводства в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года зафиксировано в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 27%, добыче каменного и бурого угля – на 19,3%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 19,3%.

Падение в марте к февралю произошло только в поставке электроэнергии, газа и пара – на 15,5%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, упало на 4,6% после роста на 5,6% месяцем ранее.

Рост промпроизводства в Украине за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, составил 2,4%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012-2015 годах.