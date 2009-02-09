В 2009 г. АвтоКрАЗ соберет 3 тыс. автомобилей

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» в 2009 году планирует выпустить 3 тысячи автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга по ВЭД Игорь Фоменко.

По его словам, поскольку последние месяцы для ХК "АвтоКрАЗ" были "затишьем", то предприятие рассчитывает во втором полугодии т.г. нарастить темпы и выпустить к концу 2009 года около 3 тысячей автомобилей.

"Мы также надеемся получить деньги, которые государство должно выплатить за автомобили, поставленные в 2008 году, - заявил он. - В этом году государство также заказывает автомобили - военным, пожарным, "Укравтодору", - сказал И.Фоменко.

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13% или 572 автомобиля - до 3634 автомобиля.