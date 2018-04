“Смарт-холдинг” консолидировал блокпакет “Метинвеста”

ЗАО “Смарт-холдинг” завершило процесс консолидации блокирующего пакета акций группы “Метинвест”.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте “Смарт-холдинг”.

Согласно сообщению, афиллированная со “Смарт-холдингом” компания Energees Investments Limited получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение контрольных пакетов акций трех компаний - Adeona Holdings Ltd., Celebrom Investments Ltd. и Majorone Trading Ltd. (все — Кипр).

«Energees Investments получила разрешение АМКУ на приобретение пакета акций голландской Metinvest B.V. (ей принадлежат контрольные пакеты акций всех производственных и трейдерских активов, входящих в группу “Метинвест”, а также ее управляющей компании “Метинвест-Холдинг”). Пакет акций, которым будет владеть Energees Investments, и новая редакция устава Metinvest B.V. в совокупности обеспечивают контроль Energees Investments над Metinvest B.V.». – уточняется в пресс-релизе «Смарт Холдинг».

В компании также напомнили, что в сентябре 2007 года "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) и "Смарт-холдинг" приняли решение о расширении сотрудничества в области горно-металлургического бизнеса и объединении соответствующих активов в рамках группы “Метинвест”. В рамках слияния, "Смарт-холдинг" передал “Метинвесту” контрольные пакеты акций Ингулецкого горно-обогатительного комбината, Макеевского металлургического завода и металлургического завода Promet Steel (Болгария).

Согласно договоренностям между акционерами объединенной компании, “Смарт-холдинг” получил возможность участвовать в стратегическом управлении группой “Метинвест”. В ее наблюдательном совете “Смарт-холдингу” принадлежит 3 из 10 мест. “Смарт-холдинг” обладает правом вето на решения группы “Метинвест”.

Справка УНИАН. Президентом и основным бенефициаром “Смарт-холдинга” является российский бизнесмен Вадим НОВИНСКИЙ.

Группа «Метинвест» является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 млн. т стали, более 40 млн. т железорудного сырья, таким образом, полностью удовлетворяя собственные потребности и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест». Собственниками ООО «Метинвест холдинга» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%).