Украина сохранила 11-е место в рейтинге производителей стали, сократив ее производство

Украинские металлурги в марте 2017 года по сравнению с мартом прошлого года сократили производство стали на 4,5% - до 2,105 миллиона тонн, сохранив при этом 11-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам января-марта текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,1% - до 6,1 миллиона тонн, также сохранив при этом 11-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Читайте такжеУкраина выпала из первой десятки мировых производителей стали

Согласно сообщению, в марте лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 72 миллионов тонн (рост на 1,8% к марту 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Индия (9 миллионов тонн, +8,2%), Япония (8,9 миллиона тонн, +1,8%), США (7 миллионов тонн, +3,4%), Россия (6,2 миллиона тонн, +1,4%), Южная Корея (6,1 миллиона тонн, +6,4%), Германия (3,9 миллиона тонн, +1,9%), Турция (3,1 миллиона тонн, +14%), Бразилия (2,8 миллиона тонн, +13,7%) и Италия (2,2 миллиона тонн, +9,5%),

В целом в марте 2017 года по сравнению с мартом прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 4,6% - до 144,9 миллиона тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-март позиции лидера продолжает удерживать Китай – 201,1 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,6%).

Далее следуют: Япония (26,2 миллиона тонн, +1,5%), Индия (25,8 миллиона тонн, +10,7%), США (20,4 миллиона тонн, +3,8%), Россия (17,9 миллиона тонн, +4,1%), Южная Корея (17,3 миллиона тонн, +4,6%), Германия (11 миллионов тонн, +1,8%), Турция (8,8 миллиона тонн, +14,1%), Бразилия (8,3 миллиона тонн, +10,9%) и Италия (6,1 миллиона тонн, +5,5%),

За 3 месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5,7% – до 410,5 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогу 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, – снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогу 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.