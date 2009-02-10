ГМК Днепропетровщины наращивает производство

Металлургические предприятия Днепропетровской области в январе текущего года увеличили среднесуточное производство стали на 10,2% по сравнению с декабрем 2008 года – до 24 тыс. тонн, товарного проката – на 5,9%, до 23,7 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления промышленности Днепропетровской облгосадминистрации Андрей ТЫМЧУК.

По его словам, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского в январе нарастил среднесуточное производство товарного проката на 28,2% – до 10 тыс. тонн.

Также А.ТЫМЧУК сообщил, что металлурги Днепропетровской области в январе увеличили среднесуточное производство чугуна на 14,2% – до 21,6 тыс. тонн.

За отчетный период горно-обогатительные комбинаты региона нарастили производство железорудного концентрата на 5,7% – до 88,9 тыс. тонн, окатышей – на 86,7%, до 25,1 тыс. тонн, агломерата – на 18,6%, до 13,5 тыс. тонн.

Среднесуточное производство кокса в Днепропетровской области в январе увеличилось на 13% по сравнению с декабрем 2008 года – до 9,6 тыс. тонн.