Завод Ярославского с момента запуска производства выпустил более 300 тракторов

Харьковский тракторный завод восстанавливает производственный ритм после прошлогоднего вынужденного 10-месячного простоя. За февраль-апрель 2017 г. с конвейера сошли 302 трактора моделей ХТЗ-150К, ХТЗ-240К, ХТЗ-17221 и ХТЗ-242К, сообщает пресс-служба предприятия.

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Основными потребителями произведенной ХТЗ техники стали аграрии Украины и стран СНГ. Как сообщалось ранее, принадлежащая Ярославскому группа DCH открыла ХТЗ кредитную линию на сумму 400 миллионов гривень.

"Стабильное финансирование позволило руководству завода в сжатые сроки закупить необходимые комплектующие, полностью закрыть задолженность по заработной плате, провести подготовительные работы и восстановить производственный процесс", - говорится в официальном пресс-релизе завода.

Как известно, Харьковский тракторный завод ведет свою историю с 1930 г., является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Украины. Благодаря многолетней практике поставок продукции на экспорт, торговая марка "ХТЗ" входит в число наиболее узнаваемых за рубежом украинских брендов.

Стратегия ХТЗ в настоящее время ориентирована на восстановление рыночных позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Владелец и инвестор завода Александр Ярославский силами группы DCH уже реализовал ряд успешных проектов возрождения промышленных предприятий, а также вложил более 1 миллиард долларов в инвестиционные проекты в Харьковском регионе (включая 300 миллионов долларов на подготовку инфраструктуры Харькова к Евро-2012: строительство аэропорта, стадиона, первого в городе 5*отеля и сопутствующих объектов).