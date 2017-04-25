"Укроборонпром" планирует увеличить доход от экспорта на 15%

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, планирует в 2017 году увеличить доход от экспорта своей продукции на 15%. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности "Укроборонпрома" Денис Гурак.

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"Самый большой провал был в 2015 году, когда экспорт был на уровне 550-600 миллионов долларов. В прошлом году рост экспорта был на уровне 25% до 759 миллионов долларов, а портфель экспортных заказов составил почти 1,5 миллиарда долларов. Это означает, что валютная выручка в этом и следующем году будет расти приблизительно такими же темпами. Поэтому 15-20% - это реалистичный рост, учитывая новые заказы, которые поступают", - сказал он.

При этом Гурак отметил, что без внутреннего реформирования "Укроборонпрома" рост в дальнейшем невозможен.

Также, по его словам, со стороны России ведется информационная война против "Укроборонпрома" в борьбе за рынки сбыта.

"Более 80% негативной информации поступает с российских информационных источников или с оккупированных территорий", - сказал Гурак.

Он также отметил, что в сотрудничестве со странами НАТО приоритетными для госконцерна являются системы ПВО и корабельная техника.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" в 2016 году получил 28,3 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 31,2% больше, чем в 2015 году,

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.