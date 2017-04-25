Связанные с Мартыненко госпредприятия торгуют через новые "прокладки" - СМИ

Несмотря на громкие аресты, ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат" и ПАО «Объединенная горно – химическая компания» продолжают торговать своей продукцией через новые «прокладки», которые пришли на замену австрийским «Bollwerk» и «Steuermann».

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Об этом пишут «Наші гроші».

По данным издания, на смену австрийским фирмам «Bollwerk» и «Steuermann» пришли компании из Германии и Эстонии.

«Новым посредником стала фирма из Германии «TS Taunus Chemical GmbH», зарегистрированная на такую себе фрау Наталью Стрейтенберг (Natalia Streitenberg)», - пишет издание.

При этом цена на продукцию украинского предприятия осталась такой же, как тогда, когда посредником был австриец Вольфганг Ейбергер, на которого были записаны упомянутые "Bollwerk" и "Steuermann".

Например, корейцы «Daesung Logistics Co., Ltd.» как брали в январе-феврале в ОГХК рутиловый концентрат по $590 за тонну через «Bollwerk», так и продолжили с 29 марта получать этот самый концентрат по такой же цене через «TS Taunus Chemical GmbH».

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Такая же история с заменой австрийской «прокладки» на импортных потоках произошла и на «Восточном горно-обогатительном комбинате», добавляют «Наші гроші».

Госпредприятие регулярно покупает серу в российского производителя «Каспийгаз», а контрактодержателем по этой схеме всегда была та самая австрийская «Steuermann». И вот с марта посреднические функции перешли с дискредитированной фирмы на новенькую «прокладку» – теперь каспийский поток идет через эстонскую фирму «AltairTRADE OU», зарегистрированную в ноябре 2016 года. При этом, цена как была, так и осталась 9 центов за килограмм.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

По информации НАБУ, в уголовном производстве по факту хищения денежных средств ГП «ВостГОК» детективы НАБУ уже сообщили о подозрении пятерым лицам (двое организаторов, двое пособников и один исполнитель преступной схемы).

Кроме экс-депутата, о подозрении сообщено и.о. генерального директора ПАО «Объединенная горно – химическая компания», первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и генеральному директору ГП «ВостГОК».

Пятому лицу — одному из руководителей государственного концерна «Ядерное топливо», в который входит ГП «ВостГОК», — сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины, поскольку это лицо еще в марте покинуло территорию Украины и до сих пор не вернулось.