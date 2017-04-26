В российском Липецке началась ликвидация фабрики Roshen – СМИ

В Липецке начали увольнять сотрудников кондитерской фабрики Roshen. Без работы остаются около 700 человек.

Первых 85 работников рассчитали 24 апреля, рассказал первый заместитель начальника управления труда и занятости Липецкой области Виктор Кирей, слова которого передает КП.

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"Людям произвели расчет, выдали документы. Теперь они встанут на учет в центр занятости", - заявил он. Вторую партию сотрудников должны были рассчитать 25 апреля.

Издание отмечает, что средняя зарплата сотрудников фабрики составляла 30–34 тыс. руб. (в среднем до 16 тыс. грн).

Как сообщалось ранее, 20 января украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (РФ) по политико-экономическим причинам.

Пресс-служба компании напомнила, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенной следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).