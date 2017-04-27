Украина практически полностью импортозаместила военную продукцию из России - Минэкономразвития

Украина осуществила практически полное импортозамещение продукции военного назначения из Российской Федерации. Об этом заявил в ходе оборонного форума заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко.

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"Я хочу сказать, что уже до 100% мы провели импортозамещение товаров, которые касались Российской Федерации в сфере оборонного комплекса",- сказал он.

При этом Бровченко отметил, что сейчас ведётся работа над созданием общенационального реестра по импортозамещению в сфере оборонного комплекса.

Как сообщал УНИАН, в марте Министерство экономического развития и торговли призывало промышленные предприятия совместно принять участие в создании общенационального реестра импортозамещения и кооперации, призванного облегчить предприятиям оборонного сектора поиск партнеров для замещения товаров российского производства.