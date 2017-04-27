Госзаказ Минобороны по военной продукции в 10 раз меньше потребности - эксперт

Государственный заказ министерства обороны Украины по военной продукции в 10 раз меньше от потребности. Об этом сказал в ходе оборонного форума заместитель министра экономического развития и торговли Украины в 2015-2016 годах Руслан Корж.

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"Гособоронзаказ как минимум в 10 раз меньше самых минимальных потребностей, которые существуют в Вооружённых силах Украины", - сказал он.

Корж отметил, что за долю гособоронзаказа борются сотни предприятий.

"Если разделить объём госзаказа на количество предприятий ОПК, то на одно предприятие приходится 1-2 миллиона евро в год. Как следствие - отсутствие средств для развития, высокая себестоимость и стимул для сохранения монопольного положения в стране", - сказал он.