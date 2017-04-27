Квартальная прибыль Samsung выросла до максимума более чем за три года

Чистая прибыль Samsung в I квартале увеличилась в годовом сопоставлении на 46% — до 7,68 трлн южнокорейских вон ($6,8 млрд) — наивысшего уровня более чем за три года. Выручка возросла на 2% — до 50,55 трлн вон ($45,5 млрд), сообщает RNS. В квартальном сопоставлении выручка сократилась на 5%.

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В сегменте потребительской электроники выручка составила 10,34 трлн вон ($9,31 млрд), показав рост в годовом сопоставлении на 3% и падение в квартальном на 29%. В IT и мобильном сегменте выручка сократилась на 15% в годовом и на 0,5% в квартальном сопоставлении — до 23,5 трлн вон ($21,15 млрд). В сегменте «решений для устройств» (device solutions — сюда входит производство полупроводников и пр.) выручка увеличилась на 33% в годовом и на 3% в квартальном сопоставлении — до 22,85 трлн вон ($20,57 млрд).

В этом сегменте операционная прибыль выросла на 5,26 трлн вон ($4,73 млрд) — до 7,59 трлн вон ($6,83 млрд). Напротив, в сегменте потребительской электроники было зафиксировано снижение операционной прибыли на 0,12 трлн вон ($108 млн) — до 0,38 трлн вон ($342 млн), в IT и мобильном — на 1,83 трлн вон ($1,65 млрд), до 2,07 трлн вон ($1,86 млрд).

Компания ожидает, что во II квартале спрос на смартфоны и планшеты останется примерно на уровне I квартала. В целом в текущем году ожидается значительный спрос на обновление смартфонов среднего и верхнего ценового сегментов, однако во втором полугодии Samsung прогнозирует усиление конкуренции ввиду предполагаемого появления на рынке новых устройств.

Samsung также ждет роста спроса на свои модули памяти — предполагается, что в течение года отношение спроса и предложения на них останется благоприятным.