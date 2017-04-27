"Антонов" увеличил прибыль в 4 раза – "Укроборонпром"

Государственное предприятие «Антонов», единственный в Украине производитель самолетов, по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром», в состав которого входит «Антонов».

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«Прибыль «Антонова» стабильно растет уже второй год подряд. В 2014 году она составила 39,3 млн грн, в 2015 году – 42,7 млн грн, а в 2016 году выросла до 178,1 млн грн», - говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» отметили, что «Антонов» всего за полтора года создал Ан-132D – первый украинский самолет без российских комплектующих. К его производству подключились крупные международные компании: Pratt&Whitney (Канада), Honeywell (США), Dowty Propellers (Великобритания), Liebherr−Aerospace Toulouse SAS (Франция). Недавно новейший самолет успешно совершил первый полет.

Также осенью 2016 года «Антонов» презентовал беспилотный авиационный комплекс «Горлица». Это первый украинский ударный беспилотник с высокоточными средствами поражения.

Отмечается, что предприятие значительно расширило круг иностранных партнеров и подписало ряд важных соглашений с Саудовской Аравией, Канадой, США, Великобританией и другими западными странами.

В «Укроборонпроме» добавляют, что «Антонов» выполнил программу импортозамещения российских составляющих в производстве своей техники и получил госзаказ от Министерства обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года Кабинет министров Украины передал госпредприятие "Антонов" в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее известных разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.