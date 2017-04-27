Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей увеличило прибыль почти в 5 раз

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличило чистую прибыль в 4,8 раза – до 1,456 млрд грн с 304,6 млн грн.

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Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании за отчетный период сократился на 63% – до 3,43 млрд грн, валовая прибыль выросла на 46% – до 1,977 млрд грн, а операционная прибыль – в 2,9 раза, до 1,524 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года компания «Мотор Сич» сократила чистую прибыль на 36,4% – до 2,186 млрд грн с 3,435 млрд грн.

Справка УНИАН. Акционерная компания «Мотор Cич» является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.