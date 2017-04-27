Госгеонедр лишила "Черноморнефтегаз" спецразрешений на добычу газа на двух месторождениях

Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие спецразрешений на добычу природного газа на двух месторождениях для государственной компании «Черноморнефтегаз» в связи с задолженностью предприятия по уплате ренты в размере 23 млн грн.

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«Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие специальных разрешений на месторождениях «Штормовое» и «Одесское» (расположены на шельфе Черного моря – УНИАН) для общества «Черноморнефтегаз» из-за долгов по рентной плате в сумме более 23 млн грн», - говорится в сообщении пресс-службы Госгеонедр.

Согласно сообщению, Госгеонедр была обязана приостановить действие специальных разрешений после того, как предоставила предприятию 30 дней для устранения нарушения.

«Недропользователь не воспользовался предоставленным сроком, и только после этого действие специальных разрешений было остановлено. Госгеонедр сообщает, что готова рассмотреть вопрос о возобновлении действия спецразрешений после устранения вышеуказанного нарушения, как того требует закон», - отметили в пресс-службе, добавив, что спецразрешения не аннулированы, а лишь приостановлены.

Как сообщал УНИАН, убытки, причиненные «Черноморнефтегазу» в результате аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, оцениваются в 14,9 млрд грн. На сегодня госкомпания судится с многими своими кредиторами, которые требуют проведения процедуры банкротства предприятия. При этом «Черноморнефтегаз» накапливает долги, не имея значительных ресурсов для их погашения.

Для разрешения этой ситуации в конце марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о стабилизации финансового и производственного положения госкомпании «Черноморнефтегаз», который предусматривает введение временного запрета на отчуждение имущества компании в счет существующих долгов и продление действия спецразрешений на добычу газа.

Данный законопроект предлагает продлить срок действия спецразрешений на добычу газа, а также до 1 января 2019 года остановить все исполнительные производства в отношении «Черноморнетегаза», в том числе аресты или отчуждение имущества. Также вводится запрет на возбуждение дела о банкротстве госкомпании до начала 2019 года.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1,2 млн тонн, по нефти – 2,5 млн тонн.