Квартальная прибыль LG выросла до максимума почти за 8 лет

Южнокорейская LG Electronics Inc сообщила, что операционная прибыль за первый квартал выросла до максимума почти за восемь лет на фоне подъема продаж бытовой техники и телевизоров, добавив, что выручка, скорее всего, увеличится в текущем квартале.

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Второй по величине производитель телевизоров после Samsung Electronics Co Ltd сообщил, что прибыль в январе-марте составила 922 миллиарда вон ($816 миллионов), увеличившись на 82 процента в годовом выражении и совпав с обнародованным в апреле прогнозом компании, сообщает Рейтер.

Выручка увеличилась на 9,7 процента до 14,7 триллиона вон, также оправдав ожидания производителя.

"Мы ждем роста выручки во втором квартале на 7-9 процентов по сравнению с первым кварталом", - сообщила LG.

Операционная прибыль подразделения бытовой техники составила 521 миллиард вон благодаря спросу на премиальные товары, в том числе стиральные машины и холодильники.

Прибыль телевизионного подразделения компании составила 382 миллиарда вон, однако подразделение мобильных телефонов отчиталось об операционном убытке в 200 миллионов вон, восьмой квартал кряду.