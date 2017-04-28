Квартальная прибыль LG выросла до максимума почти за 8 лет

09:17, 28 апреля 2017
Промышленность
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Однако подразделение мобильных телефонов отчиталось об операционном убытке в 200 миллионов вон, восьмой квартал кряду.

Иллюстрация REUTERS

Южнокорейская LG Electronics Inc сообщила, что операционная прибыль за первый квартал выросла до максимума почти за восемь лет на фоне подъема продаж бытовой техники и телевизоров, добавив, что выручка, скорее всего, увеличится в текущем квартале.

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Второй по величине производитель телевизоров после Samsung Electronics Co Ltd сообщил, что прибыль в январе-марте составила 922 миллиарда вон ($816 миллионов), увеличившись на 82 процента в годовом выражении и совпав с обнародованным в апреле прогнозом компании, сообщает Рейтер.

Выручка увеличилась на 9,7 процента до 14,7 триллиона вон, также оправдав ожидания производителя.

"Мы ждем роста выручки во втором квартале на 7-9 процентов по сравнению с первым кварталом", - сообщила LG.

Операционная прибыль подразделения бытовой техники составила 521 миллиард вон благодаря спросу на премиальные товары, в том числе стиральные машины и холодильники.

Прибыль телевизионного подразделения компании составила 382 миллиарда вон, однако подразделение мобильных телефонов отчиталось об операционном убытке в 200 миллионов вон, восьмой квартал кряду.

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Теги: #прибыль#LG Electronics