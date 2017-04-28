"Азовсталь" Ахметова в 2016-м заработала 560 миллионов против миллиардных убытков годом ранее

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Мариуполь, Донецкая обл.), входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», в 2016 году получил 558 млн грн чистой прибыли, тогда как 2015 год предприятие завершило с убытком в 1,8 млрд грн.

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Соответствующие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход компании за отчетный период увеличилась на 24% – до 32,7 млрд грн. В 2016 году компания получила 1,8 млрд грн валовой прибыли, тогда как 2015 год предприятие завершило с 1 млрд грн валового убытка. Операционная прибыль «Азовстали» в 2016 году составила 703 млн грн, тогда как в 2015 году компания закончила с 2,2 млрд операционного убытка.

Как сообщал УНИАН, меткомбинат "Азовсталь" завершил 2015 год с убытком 1,8 млрд грн, тогда как 2014 год предприятие завершило с прибылью в 916 млн грн.

Справка УНИАН. «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

«Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).