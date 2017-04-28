Одесский припортовый завод сократил убыток в 3,7 раза

Одесский припортовый завод (ОПЗ), одно из крупнейших химических предприятий Украины,» в январе-марте 2017 года сократил чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 3,7 раза – до 111,6 млн грн с 418,6 млн грн.

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Такие данные содержатся в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход завода от реализации продукции в первом квартале 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6,7 раза – до 256 млн грн с 1,719 млрд грн.

Валовой убыток предприятия за отчетный период составил 35 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года ОПЗ закончил с валовой прибылью 99,9 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 млрд грн. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки из-за больших долгов. 30 декабря ОПЗ объявил об остановке своей работы из-за высокой цены на газ и задолженности перед «Нафтогазом».

24 февраля 2017 года ФГИУ завершил прием предложений от потенциальных партнеров о запуске ОПЗ. В фонде рассматривались варианты передачи завода в аренду, в управление, запуска работы по давальческой схеме и покупки предприятием газа.

2 марта тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус сообщил, что Фонд госимущества выбрал две компании группы «Энергетические ресурсы Украины» - «ЭРУ Трейдинг» и ERU Management Services LLC для поставок газа на ОПЗ по давальческой схеме, то есть компании будут поставлять природный газ, а завод будет рассчитываться с ними частью произведенной продукции (минеральными удобрениями).

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.