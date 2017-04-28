"Захидукргеология" планирует пробурить новую скважину

Дочернее предприятие Национальной акционерной компании "Надра Украины" "Захидукргеология" планирует пробурить поисковую скважину №17-Ретичинская. Разведывательные работы проведут в Яворовском районе на Львовщине в отдельном структурном блоке Ретичинского газового месторождения.

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- Главная задача, которая стоит перед нами - поиск залежей газа в верхне- и нижнедашавских отложениях нижнего сармата и оценка их промышленного значения, — рассказал директор ДП НАК "Надра Украины" "Захидукргеология" Дмитрий Штыкало. - По результатам бурения мы ожидаем увеличения собственной добычи углеводородов.

О целесообразности бурения поисковой скважины №17-Ретичинская решение было принято в сентябре прошлого года на геолого-геофизическом совещании ДП НАК "Надра Украины" "Захидукргеология", которое состоялось при участии представителей Национальной акционерной компании "Надра Украины", "Захидукргеология", ГП "Укргеофизика" и ученых. По результатам совещания приняли решение о строительстве поисковой скважины с проектной глубиной свыше 1,5 тысячи метров с целью увеличения добычи газа.

- №17-Ретичинская с начала и до конца будет пробурена за собственные средства Компании. Благодаря ей, мы ожидаем получить возможность увеличения добычи углеводородов, а также она даст импульс для проведения геологоразведывательных работ на других месторождениях, - рассказывает Председатель правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" Ярослав Климович. - С 31 марта этого года мы начали монтаж буровой установки и до 8 мая планируем закончить подготовительные работы и приступить к бурению скважины.

Примечательно, что в 2017 году "Захидукргеология" отмечает славный юбилей - 60-летие со дня создания. Предприятие за шесть десятилетий собственной истории приобрело большой опыт разведки месторождений газа, нефти, рудного и нерудного сырья для различных отраслей промышленности, геолого-экологические исследования на территориях Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей. ДП "Захидукргеология" владеет банком уникальной геологической информации и современной технологией ее обработки.

Украинская геология в следующем году будет отмечать 100-летний юбилей. И нам хотелось бы к такому знаменательному событию в 2018 году подать первый отчет о добытом газе из скважины №17-Ретичинская в Государственную службу геологии и недр Украины.