В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия успешно прошел первое испытание

Разработанный китайскими конструкторами и признанный крупнейшим в мире современным гидросамолетом AG600 успешно прошел наземное испытание. Конструкторы воздушного судна отметили, что самолет готов к первому полету, передает РБК.

Крупнейший в мире самолет-амфибия AVIC AG600, разработанный китайскими инженерами, прошел наземное испытание. Об этом пишет местное издание Sina со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).

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Испытания прошли в городском округе Чжухай на южном берегу Китая в субботу, 29 апреля. Пилоты проверили системы управления самолетом, его способность совершать маневры в воздухе и при посадке, системы связи с диспетчерами и прочие функции, которые должно выполнять воздушное судно.

В компании-разработчике отметили, что успешное прохождение наземных тестов свидетельствует о базовой готовности самолета к осуществлению первого полета.​

Планируется, что первый полет AG600 над сушей состоится уже в мае, а осенью самолет-амфибию испытают над водой.

Китайский самолет-амфибия AG600 предназначен для нужд гражданской авиации. В частности, его будут использовать для борьбы с лесными пожарами и для проведения спасательных операций. Основное его преимущество как гидросамолета заключается в том, что для его взлета и посадки не нужна специально оборудованная полоса, для этого должна быть, например поверхность воды необходимой площади.

The Guardian указывает, что по размеру AG600 сопоставим с Boeing 737. Размах крыла воздушного судна составляет 39 м, длина - 36,8 м. Его максимальная взлетная масса составляет 53,5 тонны, на своем борту он может разместить до 50 пассажиров. Он способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета при этом достигает 4,5 тыс. км, а максимальная продолжительность пребывания в воздухе - 12 часов.

AG600 является самым большим из ныне существующих гидросамолетов. Крупнейшим в истории остается разработанная американской компанией под руководством Говарда Хьюза транспортная деревянная летающая лодка Hughes H-4 Hercules, более известная как «Еловый гусь». Размах его крыла составляет 98 м, вес - 136 тонн.