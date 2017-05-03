Apple отчиталась о неожиданном падении продаж iPhone

Компания Apple во вторник, 2 мая, отчиталась о результатах за второй квартал 2017 финансового года, сообщив о падении продаж iPhone, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Компания объясняет это тем, что клиенты, возможно, воздерживались от покупки смартфонов в ожидании юбилейной, 10-й по счету, новинки.

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Так, за второй квартал 2017 года компания продала 50,76 млн iPhone по сравнению с 51,19 млн телефонов годом ранее. При этом, как отмечает Reuters, показатель оказался хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали продажи iPhone на уровне 52,27 млн.

Несмотря на падение продаж телефонов, квартальные доходы компании от их продаж выросли на 1,2%, чему способствовала более высокая средняя цена продажи.

Также корпорация отчиталась об увеличении программы возврата капитала акционерам до $300 млрд, квартальных дивидендов на 10,5% и запасов денег до $256,8 млрд (+10 млрд). Однако инвесторов это не впечатлило, цена на акции Apple по итогам торгов во вторник опустилась на 1,9%, до $144,65.