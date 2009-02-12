ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) перерегистрирован в Белой Церкви Киевской области – из-за частых налоговых проверок в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Херсонского областного совета со ссылкой на директора ХМЗ Сергея ГРИСЮКА.

«Насколько мне известно, все возможные службы – прокуратура, налоговая, милиция – начиная с сентября 2008 года постоянно «не выбывали» с завода с многочисленными проверками. Все пишут и ходят. Поэтому было принято решение сменить юридический адрес, чтобы стало легче», - приводятся в сообщении слова С.ГРИСЮКА.

В то же время сегодня на пресс-конференции глава Государственной налоговой администрации в Херсонской области Анатолий ПИРОЖНИКОВ отметил, что ООО «ХМЗ» как юридическое лицо зарегистрировано в Белой Церкви Киевской области, а как налогоплательщик – в Херсоне.

Как сообщал УНИАН, Как сообщал УНИАН, 23 января прокуратура Суворовского района Херсона возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц ХМЗ по факту нецелевого использования операционных средств предприятия, которые могли быть направлены на выплату задолженности его работникам. Дело возбуждено по ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заплаты). 6 февраля было возбуждено второе уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Херсонский машиностроительный завод».

Рабочие ХМЗ утром 3 февраля взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать завод в госсобственность.

Задолженность по зарплате и по обязательным платежам в бюджет и Пенсионный фонд за 5 месяцев составляет более 5 млн. грн.

6 февраля Херсонская ОГА сообщила о разработке механизма погашения долгов за счет закупки 10-ти комбайнов завода при частичной компенсации их стоимости из облбюджета региональным сельхозпроизводителям.

10 февраля на Херсонском машзаводе назначен новый директор – Сергей ГРИСЮК, уже третий с начала февраля т.г. По словам главы независимого профсоюза ХМЗ Леонида НЕМЧОНКА, До С.ГРИСЮКА обязанности директора предприятия исполнял Сергей ШЛЯХОВЕР, еще раньше – Тамила ПУГАЧЕВА

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Создано в 2007 г на базе производственных мощностей обанкротившегося ОАО «Херсонские комбайны». Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».