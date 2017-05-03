Минэкономразвития зарегистрировало Яворовский индустриальный парк во Львовской области

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало Яворовский индустриальный парк во Львовской области.

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Согласно сообщению на сайте министерства, непосредственно на территории индустриального парка находится транспортная развязка в направлении двух пограничных пунктов в сторону Польши.

На расстоянии 5 км от индустриального парка, инициатором создания которого стал Яворовский районный совет, расположен таможенный переход Грушев - Будомеж, также недалеко находится таможенный переход в Раве-Русской.

«Цель создания парка - обеспечение экономического развития и повышение конкурентоспособности Яворовского района путем активизации инвестиционной деятельности в районе, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития современной производственной инфраструктуры, внедрения современных технологий производства, применения мирового опыта организации промышленного производства», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, в Украине на данный момент зарегистрировано 19 индустриальных парков.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент принять законодательство для стимулирования развития индустриальных и технопарков.