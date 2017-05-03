В Украине с начала года производство стали уменьшилось на 16%

В Украине за январь-апрель 2017 года, по оперативным данным, производство стали уменьшилось на 8% по сравнению с январем-апрелем 2016 года - до 6,98 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период также сократилось на 16% - до 6,11 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 20% – до 6,32млн тонн.

Объем производства кокса сократился на 25% - до 3,33 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2016 году производство стали выросло на 6% по сравнению с 2015 гом - до 24,2 млн тонн, производство общего металлопроката также увеличилось на 6% - до 21,41 млн тонн, выплавка чугуна выросла на 8% – до 23,59 млн тонн. Объем производства кокса за 2016 год вырос на 10% - до 12,73 млн тонн.