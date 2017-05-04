Российский завод "Авиакор" прекратил производство самолета Ан-140

"Авиакор - авиационный завод" (Самара) завершил выпуск регионального турбовинтового самолета Ан-140 из-за разрыва кооперационных связей с разработчиком самолета - украинским ГП "Антонов".

Об этом сообщает RNS со ссылкой на годовой отчет компании.Читайте такжеСегодня украинский Ан-132D впервые покорил небо (фоторепортаж)

В "Авиакоре" отметили, что основная часть поставщиков комплектующих для производства Ан-140 находятся в Украине.

Завершив программу выпуска, "Авиакор" продолжит выполнять техническое обслуживание и ремонт воздушных судов данного типа для поддержания их эксплуатации.

Одной из причин остановки проекта называется "отсутствие сотрудничества с разработчиком самолета Ан-140-100 - госпредприятием "Антонов" (Украина) - в части внесения конструкторских изменений и модернизации самолета Ан-140, а также замены поставщиков комплектующих изделий".

В то же время "Авиакор" отмечает, что Ан-140-100 является единственным в России региональным самолетом, предназначенным заменить самый массовый самолет времен СССР - Ан-24.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Антонов» – единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия – самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

Предприятие «Антонов» по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 4 раза по сравнению с 2015 годом – до 178,1 млн грн.