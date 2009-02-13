Херсонский облсовет просит Кабмин выступить санатором ХМЗ

Херсонский областной совет требует, чтобы Кабинет министров Украины выступил санатором ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении областного совета к КМУ, принятом сегодня на внеочередной сессии облсовета.

В обращении облсовет также просит правительство рассмотреть ситуацию на ХМЗ на своем заседании и дать поручение ГлавКРУ проверить использование бюджетных средств, которые выделялись ОАО «Херсонские комбайны» и ХМЗ.

Кроме того, облсовет указывает на необходимость рассмотреть возможность выделения средств на погашение долгов по зарплате на ХМЗ из Государственного бюджета, а также увеличения финансирования в Госбюджете программы 30%-ной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники.

Как сообщал УНИАН, рабочие ХМЗ утром 3 февраля взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать завод в госсобственность. ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (г. Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».