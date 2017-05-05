Захваченные боевиками украинские предприятия на Донбассе останавливаются - Тука

Захваченные оккупантами украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука.

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"Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, – крест. Это уголь ни на тех территориях, ни в Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь - закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили уведомление об отпуске на неопределенный срок за собственный счет", - сказал он.

Тука добавил: "Метпредприятия, в частности Алчевский и Енакиевский комбинаты, скорее всего, как бы это обидно не звучало, оборудование будет перевезено в Россию. Потому что, в частности, на Алчевском незадолго до этих событий было приобретено современное оборудование за огромные средства и кредитные обязательства".

Напомним, "ДНР" и "ЛНР" заявили о введении с 1 марта так называемого внешнего управления на всех украинских предприятиях, которые работают на временно оккупированных территориях Донбасса.