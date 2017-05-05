Украина увеличила выручку от экспорта железорудного сырья почти в 2 раза

Горно-металлургические предприятия Украины в январе-апреле 2017 года увеличили выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) на 85% по сравнению январем-апрелем предыдущего года – до 947,4 миллиона долларов с 511,3 миллиона долларов, сообщается в таможенной статистике Государственной фискальной службы.

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Pа отчетный период было экспортировано 12,019 миллиона тонн ЖРС (на 15,8% меньше, чем за январь-апрель 2016 года), доля которого в общем объеме валютной выручки страны от экспорта составила 6,9%.

Основными покупателями украинского ЖРС были Китай – 30% выручки, Польша – 10,6%, Австрия - 10,4%.

Также сообщается, что за 4 месяца импорт ЖРС в натуральном выражении составил 201,8 тысячи тонн, в денежном эквиваленте - 21,6 миллиона долларов. При этом почти все железорудное сырье импортировалось из России.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила выручку от экспорта железорудного сырья на 12,8% по сравнению с 2015 годом – до 1,8 миллиарда долларов.