Госгеонедр остановила 69 спецразрешений на добычу полезных ископаемых на оккупированном Донбассе

Государственная служба геологии и недр Украины остановила действие 69 спецразрешений на добычу полезных ископаемых для ряда компаний, которые ведут свою производственную деятельность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и не подали отчетность о разработке недр за 2015-2016 годы.

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Об этом говорится в приказе Госгеонедр №179 от 19 апреля 2017 года, который опубликован на сайте ведомства.

«В связи с невыполнением недропользователями Луганской и Донецкой областей особых условий специальных разрешений, а именно непредоставлением ежегодного отчета госпредприятию «Геоинформ Украины» о движении запасов за 2015-2016 годы, приказываю остановить действие специальных разрешений на пользование недрами», - говорится в тексте документа.

Согласно дополнению к этому приказу, остановлены 69 спецразрешений, в частности, на добычу подземных вод (для «Компании «Вода Донбасса», «Донбассэнерго», «ММК имени Ильича») и угля («Макеевуголь», «Торговый дом «Донбасс-Антрацит», «ДВ Нефтегазодобывающая компания»).

Этим же приказом Госгеонедр предоставила другим компаниям (собственникам 20 спецразрешений) 60-ти дневный срок для устранения нарушения. В этот список попали некоторые угледобывающие предприятия, в частности, «Шахта имени Засядько», «Антрацитуглеинвест» и «Антрацитуголь».

Как сообщал УНИАН, в результате боевых действий на востоке Украины, которые были инициированы Россией летом 2015 года, на сегодняшний день остаются временно оккупированными некоторые территории Донецкой и Луганской областей.

После блокады зоны АТО, которая была инициирована рядом народных депутатов и ветеранов, а также правительственного решения об ограничении товарооборота с временно оккупированными территориями, 14 марта президент Петр Порошенко заявил, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР».

15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию разграничения. В этот же день крупные промышленные холдинги - ДТЭК и «Меинвест» заявили о потере контроля над своими активами в зоне АТО.