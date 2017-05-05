Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания увеличила прибыль в 78 раз

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в 2016 году увеличила чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 77,9 раза - до 11,919 млрд грн с 153 млн грн.

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Как говорится в отчете компании, чистый доход «Укргазвыдобування» за 2016 год увеличился в 2,5 раза – до 55,041 млрд грн. Валовая прибыль увеличилась в 6,3 раза - до 19 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укргазвыдобування» в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,605 млрд куб. м.

В настоящее время компания реализует программу «20/20», которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 млрд куб. м газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.