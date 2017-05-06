СМИ назвали имя россиянина, который управляет украинскими заводами на территории "ДНР" и "ЛНР"

Генеральным директором компании, которая курирует несколько украинских предприятий в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», является бывший вице-губернатор Иркутской области России Владимир Пашков. Об этом пишет журнал «Коммерсантъ-Власть».

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Речь идет о предприятии «Внешторгсервис». В начале апреля главарь «ДНР» Александр Захарченко подписал указ, в котором «временным администратором» украинских заводов на оккупированных территориях назначалась эта организация. В списке предприятий, которые контролирует «Внешторгсервис», находятся металлургический завод «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, «Енакиевский коксохимпром», Ясиновский коксохимический завод, «Макеевкокс», Харцызский трубный завод.

Издание указывает, что за прошедший месяц у «Внешторгсервиса» не появилось ни сайта, ни офиса.

«Ни в одном из документов самопровозглашенных республик не было указано, кто возглавляет эту компанию и кому она принадлежит», — пишет издание.

Однако один раз, как замечает журнал, имя вероятного генерального директора компании было упомянуто. В сообщении Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности к рабочим местного предприятия «Краснодонуголь» 20 марта говорилось, что во «Внешторгсервис» вольются угольные предприятия и металлургические заводы.

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«Предлагается построение вертикально интегрированной компании, которая будет работать на территории «ЛНР» и «ДНР». Генеральным директором компании является Владимир Пашков», — передает издание.

Так называемый министр промышленности и торговли «ДНР» Алексей Грановский подтвердил изданию, что «Внешторгсервисом» руководит человек по имени Владимир Пашков, у которого есть российское гражданство.

«До этого он был советником главы республики по экономическим вопросам, а кто стоит за ним, мы не будем раскрывать, чтобы не навредить нашим партнерам», — сказал Грановский.

Он отказался отвечать на уточняющий вопрос, о каких партнерах идет речь, заявив, что у «ДНР» только «один партнер — Российская Федерация»​.

По словам работников Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного комбината и угледобывающего предприятия «Орджоникидзеуголь» контроль над предприятиями перешел именно к беглому бизнесмену времен Януковича Сергею Курченко.

Издание также обращает внимание, что после завершения карьеры чиновника Пашков стал также президентом благотворительного Фонда поддержки международных гуманитарных проектов, который был зарегистрирован в Москве в декабре 2015 года. В середине февраля Служба безопасности Украины обвинила Пашкова в том, что фонд используют для увеличения бюджета «ЛНР». В сообщении отмечалось, что в первом квартале 2017 года бюджет самопровозглашенной республики должен пополниться на более чем 11 млрд руб. При этом, по мнению СБУ, власти «ЛНР» могут перечислить лишь 2 млрд руб, остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства России.

«Для сокрытия российского финансирования псевдореспублики и чтобы избежать дополнительных экономических санкций к РФ, одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный Фонд поддержки международных гуманитарных проектов (президент — гражданин России Владимир Игоревич Пашков)», — говорилось в сообщении.

Сотрудники СБ Украины считают, что Фонд поддержки международных гуманитарных проектов через счета российской НКО «Центр международных расчетов» направляет средства в "Госбанк ЛНР".

Как сообщал УНИАН, 1 марта боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.