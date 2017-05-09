Новый украинский переносной реактивный гранатомет дебютировал на международной выставке (фото)

Государственный концерн "Укроборонпром" представил на 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017 в Стамбуле новый переносной реактивный гранатомет. Оружие было изготовлено на госпредприятии "Луч", которое входит в состав концерна.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Как отмечают в концерне, новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее.), сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона.

«Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового оптико-электронного прицела автоматизирует и упрощает работу стрелка, обеспечивает высокую точность попадания при максимальной дальности стрельбы», - говорится в сообщении.

Напомним, что государственный концерн “Укроборонпром” представляет Украину на 13-й Международной выставке военной техники “IDEF-2017”. Делегацию возглавляет генеральный директор концерна Роман Романов. На стенде концерна представлены передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса, среди них: натурный образец беспилотного минибронетраспортера “Фантом”, бронетранспортеры БТР-3Е1 и “Дозор-Б”, БМ “Оплот”, танковые двигатели и агрегаты, ракетное и артиллерийское вооружение, огнестрельное оружие и прочее.