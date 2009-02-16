Метпредприятия Донецкой области увеличили убытки

В Донецкой области в 2008 году сумма полученных металлургическими предприятиями убытков возросла более чем в 10 раз, по сравнению с 2007 годом, и достигла 2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Донецкой области, удельный вес убыточных металлургических предприятий региона увеличился с 30% в 2007 году до 43% в 2008 году.

Статистики также констатировали, что мировой финансовый кризис повлек проблемы в металлургическом комплексе области, где положительный финансовый результат в 2008 году уменьшился, по сравнению с 2007 годом, на 29%, составив 4,6 млрд. грн.