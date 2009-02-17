Сталелитейная промышленность Китая оживает

Сталелитейная промышленность Китая находится на пути к восстановлению, частично благодаря политике государственного стимулирования, заявил во вторник премьер-министр страны Вэнь Цзябао, сообщает Рейтер.

Его комментарии подчеркнули мнение чиновников о том, что Китай занимает сильную позицию и способен благополучно перенести мировой финансовый кризис, и что компании должны использовать нынешние неблагоприятные условия для продолжения реформирования.

В последнее время появились признаки некоторого подъема сталелитейной промышленности Китая. Несколько сталепрокатных заводов увеличили объемы закупки железа за границей, породив слухи о том, что экономические стимулы правительства оказывают действие.

"Признаки улучшения состояния стальной промышленности связаны с национальной политикой поддержания продаж автомобилей и электроники в сельскохозяйственных районах", - процитировал слова Вэня сайт правительства.

Январские показатели сталелитейной промышленности не будут опубликованы до марта, когда бюро статистики обнародует данные сразу за январь и февраль.

Вэнь призвал стальные компании расширять внутренний рынок и стабилизировать внешний, обновлять технологии и увеличивать эффективность, а также улучшать внутренний менеджмент.