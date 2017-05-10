"Укроборонпром" представил на выставке в Турции беспилотный БТР "Фантом"

Госпредприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", представило последнюю модификацию беспилотного тактического многоцелевого транспортного средства "Фантом" на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая проходит в Турции, сообщили в пресс-службе госконцерна.

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"Украинский "Фантом" поразил турецких партнеров прежде всего своей мобильностью и адаптивностью к различным видам оборудования и вооружения, в том числе противотанкового. Разработчики продемонстрировали иностранным партнерам возможные варианты комплектации "Фантома" для выполнения различных задач днем и ночью: разведка, огневая поддержка, эвакуация раненых, доставка боеприпасов, наблюдения на блокпостах, источник питания", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также на выставке IDEF-2017 "Спецтехноэкспорт" продемонстрировал комплекс активной защиты "Шершень" ("Заслон"), который устанавливается на легкую и тяжелую бронетехнику, систему тандемного динамической защиты нового поколения "Дуплет", а также станцию оптико-электронного подавления "Адрос "КТ-01 АВЕ", предназначенную для обеспечения высокоэффективного защиты вертолетов от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения различных типов.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF проводится в Турции уже в тринадцатый раз и является одной из важнейших и крупнейших по масштабам в Европе. Участники выставки демонстрируют и знакомятся с современными оборонительными технологиями.

Как сообщал УНИАН, 29 августа 2016 года государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, презентовал на Киевском бронетанковом заводе в присутствии секретаря СНБО Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака и гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова беспилотный многофункциональный минибронетраспортер "Фантом".

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.