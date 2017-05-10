"Укроборонпром" и Турция будут сотрудничать в сфере производства боеприпасов

Государственная акционерная холдинговая компании "Артем" и госпредприятие "Спецтехноэкспорт", входящие в состав государственного концерна "Укроборонпром", будут сотрудничать по программе производства боеприпасов с турецкой корпорацией машинной и химической промышленности MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu).

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Как сообщили в пресс-службе госконцерна "Укроборонпром", соглашение было подписано в ходе 13-й Международной выставки военной техники IDEF-2017 в Стамбуле (Турция).

"Мы уже сотрудничаем с MKEK и углубляем нашу кооперацию. На сегодня найдены точки взаимодействия по изготовлению патронов к стрелковому оружию и многих необходимых компонентов для патронов", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по авиастроению и производству "Укроборонпрома" Владимира Коробова.

Справка УНИАН. Корпорация машинной и химической промышленности MKEK создана в 1950 году. Основная продукция корпорации предназначена для турецких Вооруженных сил: боеприпасы для стрелкового оружия и тяжелого вооружения, артиллерийские системы, авиационные бомбы, мины, взрывчатые вещества и ракеты.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.