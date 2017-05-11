Рост цен производителей промпродукции в Украине замедлился до 36%

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2016 года, замедлился до 35,6% с 38,3% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, мартом 2017 года, цены производителей промпродукции в апреле выросли на 1,6%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 8,1%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в марте 2017 года в годовом выражении замедлился до 38,3% с 38,9% месяцем ранее.