В ДП "Захидукргеология" начали бурение на Ретичинской

В течение апреля сотрудники "Захидукргеология" выполняли работы по монтажу бурового станка, а вчера приступили к бурению на скважине №17-Ретичинской.

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Как мы уже сообщали ранее, Национальная акционерная компания "Надра Украины" за собственные средства начала в Яворовском районе Львовской области строительство поисковой скважины №17-Ретичинская. Скважина расположена в отдельном перспективном структурном блоке Ретичинского газового месторождения. Она была возведена с целью поисков залежей газа в верхне- и нижне-дашавских отложениях нижнего сармата и оценки их промышленного значения.

- По результатам бурения мы ожидаем получить прирост запасов углеводородов, - отметил директор ДП НАК "Надра Украины" "Захидукргеология" Дмитрий Штыкало.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Надра Украины" Ярослав Климович выразил надежду, что семнадцатая Ретичинская скважина покажет хороший результат и станет ощутимым вкладом в достижении энергетической независимости нашей родины.

При бурении скважины присутствовали руководство и сотрудники ДП НАК "Надра Украины" "Захидукргеология", представители местной власти и СМИ. Благословил начало работы и всех присутствующих отец Роман из села Руда-Краковецкая.

Надеемся, что результаты скважины №17-Ретичинская станут хорошим подарком к 100-летнему юбилею Украинской геологии в 2018 году.