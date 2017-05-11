Гройсман назвал признание долга ОПЗ перед Фирташем заговором для доведения госкомпании до банкротства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал ряд решений украинских судов, дающих компании Ostchem Дмитрия Фирташа право взыскать долг с Одесского припортового завода по решению Стокгольмского арбитража в 193 млн долл., заговором для доведения государственной компании до банкротства.

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Об этом Гройсман заявил на заседании правительства в четверг.

«В прошлом году, когда правительство абсолютно добросовестно утвердило публичную продажу (ОПЗ - УНИАН), в августе месяце был заговор в том, чтобы проиграть один суд, сейчас происходит заговор для проигрыша в других судах. Это все способствует тому, чтобы начать банкротство этого предприятия, которое принадлежит украинскому народу. При том, что директор завода, юристы, которые наняты, - я убежден в том, что они задействованы в этой грязной схеме. Я подчеркиваю это на всю страну», - сказал глава правительства.

По словам исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Дмитрия Парфененко, присутствовавшего на заседании правительства, Южный городской суд Одесской области 3 марта этого года одобрил ходатайство компании Ostchem о реализации решения Стокгольмского арбитража на территории Украины. В ответ на это решение Одесский припортовый завод совместно с Фондом госимущества подал апелляционную жалобу, сменив команду юристов, представляющих интересы предприятия. 10 мая Апелляционный суд Одесской области отклонил апелляцию, фактически открыв путь для банкротства ОПЗ. При этом юристы ОПЗ, нанятые у дочерней компании юрфирмы «Vasyl Kisil & partners», не появились на заседании Апелляционного суда.

«Я не берусь комментировать судебные решения, но, цитируя классиков, "по форме правильно, по сути - издевательство". Дальнейшие действия ОПЗ и Фонда госимущества - мы готовим кассационную жалобу, а также будем направлять ходатайство об остановке этого решения. Кроме того, у нас в запасе есть ряд технических ходов, которые сделают невозможным банкротство Одесского припортового завода. Но все это создает впечатление, что ведется целенаправленная кампания по дискредитации инвестиционной привлекательности предприятия. Как вывод - все это требует скорейшей приватизации и поиска эффективного собственника ОПЗ», - отметил Парфененко.

В свою очередь, премьер поручил Фонду госимущества обеспечить защиту ОПЗ и передать все необходимые материалы в правоохранительные органы.

«Правительственное поручение - Фонду госимущества предпринять исчерпывающие меры по защите интересов государства. Пожалуйста, если нужно - меняйте менеджмент завода срочно, юристов - срочно. Также аналогичное поручение Министерству юстиции - обеспечить защиту государственного имущества», - сказал Гройсман.

Глава правительства одобрил предложение министра юстиции Павла Петренко о привлечении Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро к расследованию обстоятельств формирования и признания долга ОПЗ.

Как сообщал УНИАН, Южный городской суд Одесской области 13 марта разрешил компании Ostchem Holding Limited взыскать в принудительном порядке с Одесского припортового завода более 5 млрд грн долга за природный газ. Апелляция ОПЗ и Фонда госимущества на принятое решение не была удовлетворена.

В декабре прошлого года провалилась третья по счету попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ со стартовой ценой 5,16 млрд грн. В этой связи его дальнейшая деятельность оказалась под угрозой остановки. Предприятие имеет около 193 млн долл. задолженности перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа и более 1,5 млрд грн – перед «Нафтогазом Украины», а контракт на поставку газа на завод закончился 31 декабря 2016 года.

6 марта Одесский припортовый завод, работа которого была приостановлена в конце 2016 года, возобновил производство товарного карбамида и аммиака.

Согласно письму украинского руководства Международному валютному фонду, Украина намерена принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Ostchem – группа компаний, которые работают в сфере химической промышленности и производят аммиак, карбамид, нитраты и другую продукцию. Группа входит в первую десятку мировых производителей азотных удобрений. В структуры холдинга входят «Концерн Стирол», черкасский «Азот», «Ривнеазот», «Серевородонецкое объединение «Азот» и завод в Эстонии – «Нитроферт». Основным акционером группы является бизнесмен Дмитрий Фирташ.