Россия выделила деньги на закупку сырья для заводов оккупированного Донбасса – СМИ

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) в 2017 году получит из Резервного фонда правительства РФ 10 млрд руб. на финансирование расходов, связанных с восстановлением запасов государственного материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности.

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Как сообщает РБК, об этом говорится в распоряжении правительства от 4 мая 2017 года, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым и размещенном на портале правовой информации.

По данным агентства, Росрезерв выступает посредником при поставке сырья на металлургические заводы «ДНР» и «ЛНР».

В распоряжении не приводится, какое именно металлургическое сырье должен закупить Росрезерв и в каких объемах, но указывается, что его объемы и номенклатура определены другим распоряжением правительства — 559-р, от 28 марта 2017 года. В открытом доступе это постановление отсутствует.

В Росрезерве не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. Это агентство отвечает за обеспечение мобилизационных нужд Российской Федерации, а также занимается оказанием гуманитарной помощи. Практически вся информация о его деятельности отнесена к сведениям, составляющим гостайну.

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О крупных закупках Росрезервом металлургического сырья ранее известно не было. В планах закупок на 2013–2017 годы, размещенных на сайте госструктуры, пополнение запасов металлургического сырья не предусматривается. На сайте госзакупок также нет данных о прошлых или будущих закупках Росрезервом металлургического сырья и материалов.

Именно из-за проблем с поставками руды в феврале остановились металлургические комбинаты на территории оккупированного Донбасса.

В апреле РБК сообщало, что Росрезерв задействован в механизме обеспечения заводов «ДНР» и «ЛНР» железорудным сырьем из России.

По данным издания, компания «Еврохим» Андрея Мельниченко будет ежемесячно отгружать небольшие партии железорудного сырья на станцию Череповец-2 в рамках поставок для Росрезерва. При этом в апреле «Российские железные дороги» предоставили 25-процентную скидку на перевозку железорудного сырья со станции Череповец-2 в Вологодской области на станцию Успенская Ростовской области, пограничную с «ДНР». Помимо «Еврохима» в схеме поставок руды для боевиков также примут участие «Северсталь» и «Металлоинвест», утверждают источники, близкие к крупным металлургическим холдингам. Сами компании свою причастность к поставкам в «ДНР» и «ЛНР» отрицают.

Напомним, в марте 2017 боевики «ДНР» и «ЛНР» ввели «внешнее управление» на этих предприятиях. Оно осуществляется через ЗАО «Внешторгсервис», у которого нет ни сайта, ни офиса. По данным журнала «Коммерсантъ-Власть», генеральным директором компании является бывший вице-губернатор Иркутской области России Владимир Пашков.

Как сообщал УНИАН, 1 марта боевики заявили о "национализации" украинских предприятий, расположенных на оккупированном Донбассе.