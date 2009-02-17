Ющенко считает неприемлемой приватизацию «Турбоатома»

Отдельно Президент остановился на ситуации с «Турбоатомом». «Для меня является неприемлемым желание правительства приватизировать это предприятие. Убежден, что это большая ошибка», - об этом заявил Президент Украины Виктор Ющенко в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам развития атомной энергетики, которое проходит на Хмельницкой АЭС.

Украина имеет значительный потенциал в области атомного машиностроения, сказал Президент. В то же время, отметил он, необходимо решить проблему научно-технической поддержки, объединив наиболее подготовленных ученых и инженеров, поскольку существующие научные центры (Физико-технический институт, Институт ядерной физики, Институт проблем прочности, Институт теоретической теплофизики и другие) за последние годы существенно утратили свой потенциал.