Крупнейшая сталелитейная компания мира ArcelorMittal отчиталась о прибыли против убытка годом ранее

Крупнейшая сталелитейная компания в мире ArcelorMittal в I квартале 2017 года получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в $1 млрд против убытка $416 млн годом ранее, сообщает RNS.

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Продажи ArcelorMittal за отчетный период выросли на 20,1% в годовом выражении — до $16,1 млрд.

Поставки стали компанией в I квартале 2017 года сократились на 1,9% — до 21,1 млн тонн. Поставки железной руды за отчетный период выросли на 11,5% — до 8,7 млн тонн.

ArcelorMittal — крупнейшая металлургическая компания мира, образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Зарегистрирована в Люксембурге.

Капитализация ArcelorMittal составляет €22,17 млрд. Кампании принадлежит крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог».

Как сообщал УНИАН, «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил завершил 2016 год с чистой прибылью в размере 2,7 млрд грн, что почти в 2 раза больше чистой прибыли, полученной за 2015 год, в размере 1,38 млрд грн.

Чистый доход от реализации продукции комбината составил 52,96 млрд грн, сумма капитальных инвестиций – 4,75 млрд грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «Mittal Steel Кривой Рог», позднее – в «АрселорМиттал Кривой Рог».