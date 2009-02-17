С сентября в странах ЕС запретят лампы накаливания

Комиссия по вопросам экологии Европарламента отказалась во вторник внести на обсуждение пленума вопрос о лампах накаливания, тем самым дав зеленый свет решению Еврокомиссии о запрете на их использование в странах-членах ЕС с сентября 2009 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times Deutschland (FTD).

Привычные лампы накаливания, изобретенные 130 лет назад, с сентября этого года постепенно начнут исчезать с полок европейских магазинов: сначала все мощные, затем с начала 2010 года превышающие 40 ватт, а в течение последующих двух лет и более слабые. Эта мера, по данным ее разработчиков, должна способствовать принятым в ЕС мерам по энергосбережению и каждому потребителю сократит расходы на электричество примерно на 50 евро в год. Еврокомиссия предлагает европейцам освещать отныне свои дома энергосберегающими лампами и светильниками, например, люминисцентными, галогенными или светодиодными.

Принципиальное решение об отказе от обыкновенных ламп накаливания, напоминает газета, было принято в марте 2007 года на саммите глав государств и правительств Евросоюза в целях экономии электроэнергии и улучшения климата. Эти изобретенные Эдисоном лампы считаются сейчас "жутким пожирателем энергии": они преобразовывают в свет только 5% от потребляемой энергии, а остальное выбрасывается в окружающую среду в виде тепла. Общий потенциал энергосбережения эксперты Еврокомиссии оценивают в 40 тераватт/часов в год. Это почти столько же, сколько электричества потребляет такая страна, как Румыния. Решение о запрещении использования ламп накаливания было принято профильной рабочей группой экспертов всех 27 стран-членов ЕС под руководством Еврокомиссии в декабре 2008 года.